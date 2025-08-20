Büyükçekmece'de Haraç İsteyen Çete Silahla Camları Kurşunladı

İstanbul Büyükçekmece'de iddiaya göre bir restorandan haraç isteyen şahıslar iş yeri camına ateş edip o anları videoya kaydetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Büyükçekmece Sinanoba Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir işletmeden haraç isteyen çete iş yeri camlarını kurşunlayıp videoyu gönderdi. Yaşanan anları saniye saniye kaydeden şahsın çektiği görüntülerde silahla 4-5 el ateş ettiği görülüyor. - İSTANBUL