Büyükçekmece'de Havalimanı Servisi Devrildi

İstanbul Büyükçekmece E-5 karayolunda havalimanı personeli taşıyan servis aracı devrildi. Kazada 18 kişi yaralandı.

Olay bugün sabah 05.30 sıralarında Büyükçekmece E-5 Güzelce'de yaşandı. Edinilen bilgilere göre seyir halindeki 34 LAV 526 plakalı havalimanı servisi minibüsü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrol hakimiyetinden çıktı. Minibüs devrilerek yan yola çıktı. Vatandaşların ihbarıyla kaza yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Minibüs içerisinde yaralanan 18 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili polis tarafından incelemelere başlatıldı.