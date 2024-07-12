Büyükçekmece'de Hurda Otobüslerin Bulunduğu Alanda Yangın Çıktı - Son Dakika
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Büyükçekmece'de Hurda Otobüslerin Bulunduğu Alanda Yangın Çıktı

İstanbul Büyükçekmece'de hurda otobüslerin bulunduğu alanda çıkan yangın, otluk alana sıçramadan söndürüldü. Yangın, Kamiloba Mahallesi'nde meydana geldi ve kısa sürede otobüslere sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis çevre güvenliğini sağladı. İki otobüs kullanılamaz hale gelirken, yangın kontrol altına alındı.

12.07.2024 23:22
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İstanbul Büyükçekmece'de, hurda otobüslerin bulunduğu alanda yangın çıktı. Kilometrelerce uzaklıktan görünen yangın otluk alana sirayet etmeden söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Büyükçekmece Kamiloba Mahallesi 77. Sokakta hurda otobüslerin bulunduğu alanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, hurdalık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede otobüslere sıçradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis çevre güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle iki otobüsün kullanılamaz hale gelirken yangın, otluk alana yayılmadan söndürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Büyükçekmece'de Hurda Otobüslerin Bulunduğu Alanda Yangın Çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Büyükçekmece'de Hurda Otobüslerin Bulunduğu Alanda Yangın Çıktı - Son Dakika
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