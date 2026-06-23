Büyükçekmece'de İtfaiye Aracı Devrildi - Son Dakika
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Büyükçekmece'de İtfaiye Aracı Devrildi

Büyükçekmece\'de İtfaiye Aracı Devrildi
23.06.2026 17:19
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Silivri'deki yangına giden itfaiye aracı, binek araca çarparak devrildi; 2 personel yaralı.

İstanbul Büyükçekmece'de, Silivri'deki yangına müdahaleye giden itfaiye aracı, başka bir araca çarparak devrildi. Kazada 2 itfaiye personeli yaralandı.

Kaza saat 15.40 sıralarında E-5 kara yolu Celaliye mevkii Silivri istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Silivri'de geniş alanda çıkan ekili arazi yangınına destek için giden itfaiye ekipleri, dört yoldaki ışıklardan geçtiği esnada binek araca çarparak devrildi. Yan yatan itfaiye aracında bulunan 2 itfaiye personeli yaralandı. Çevredeki vatandaşlar olay yerine koşarak itfaiye personeline yardım etti. 2 itfaiye personeli, olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası Büyükçekmece istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Öte yandan kaza yapan itfaiye aracı dron ile görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Büyükçekmece'de İtfaiye Aracı Devrildi - Son Dakika

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