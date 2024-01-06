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Büyükçekmece'de Makas Atan Gençler Kaza Yaptı - Son Dakika
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Büyükçekmece'de Makas Atan Gençler Kaza Yaptı

Büyükçekmece'de makas atarak trafikte ilerleyen gençler, video çekerken bariyere vurup kaza yaptı. Gençler ise kaza anlarını cep telefonu ile kaydetti. Olayda ölü ya da yaralı olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.

Büyükçekmece\'de Makas Atan Gençler Kaza Yaptı
06.01.2024 - 16:50,  Güncelleme: 16:50
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Büyükçekmece'de makas atarak trafikte ilerleyen gençler, video çekerken bariyere vurup kaza yaptı. Gençler ise kaza yaptıkları o anları cep telefonu ile böyle kayıt altına aldı.

Olay, önceki gün E-5 Karayolu Büyükçekmece mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde trafikte makas atan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyere vurup kaza yaptı. Yaşanan anlar ise yan koltukta oturan yolcu tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Olay sonrası ölü ya da yaralı olmazken araçta maddi hasar oluştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Büyükçekmece'de Makas Atan Gençler Kaza Yaptı - Son Dakika


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