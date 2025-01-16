Büyükçekmece'de Öğrenci Müdür Yardımcısını Bıçakladı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Büyükçekmece'de Öğrenci Müdür Yardımcısını Bıçakladı

Büyükçekmece\'de Öğrenci Müdür Yardımcısını Bıçakladı

16 yaşındaki öğrenci, dalga geçildiği için müdür yardımcısını bıçaklayarak kaçtı. Psikolojik rahatsızlığı var.

16.01.2025 15:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyükçekmece'de kadın müdür yardımcısını boğazından bıçakla yaralayan 16 yaşındaki öğrencinin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Oynadığı oyundan etkilenip bıçak koleksiyonu yaptığını söyleyen Şüpheli, "Okula çanta getirdiğim için onunla da dalga geçtiler. Ben bu duruma sinirlendim. Müdür yardımcısının odasına gittim. Kendisine devamsız durumumu sordum. Bir anda sinir patlaması yaşadım. Sinir patlaması yaşayınca üzerimde bulunan bıçağı çıkardım ve müdür yardımcısı Şükran Çalışkan'a sapladım" dediği öğrenildi.

Büyükçekmece ilçesi Kumburgaz Mahallesi'nde bulunan bir meslek lisesinde dün 16 yaşındaki psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen öğrenci B.Y.E. okulun kadın müdür yardımcısının boğazına bıçak saplayıp kaçmıştı. Gözaltına alınan Öğrencinin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

"Çantamda bulunan bıçaklar ile koleksiyonumdur, bu aletler oynadığım oyunda da bulunuyor"

oynadığı oyuna özenerek bıçak koleksiyonu yaptığını söyleyen B.Y.E, ifadesinde "dying light" çekiç ve jop benim isimli bilim kurgu oyununu oynamaktayım. Çantamda bulunan bıçaklar koleksiyonumdur. Bu aletler oynadığım oyunda da bulunuyor. Ben de oyunda kullandığım bu aletlerin gerçeğini de alarak koleksiyon yaptım. Bugün koleksiyonumda bulunan bu aletleri arkadaşlarıma da göstermek amacıyla çantama koymuştum" dediği öğrenildi.

"Sinir patlaması yaşayınca üzerimde bulunan bıçağı müdür yardımcısına sapladım"

İfadesinin devamında okula gittiğini ve arkadaşlarının kıyafeti ile dalga geçtiğini belirten şüpheli, "Okulda gittim. Okulda yine benim kıyafetim ile dalga geçtiler. Okula çanta getirdiğim için onunla da dalga geçtiler. Ben bu duruma sinirlendim. Konuşmak için müdür yardımcısının odasına gittim. Kendisine devamsız durumumu sordum. Dosyaya sunmuş olduğum psikiyatrik raporumu devamsızlığımdan düşüp düşemeyeceğini sordum. Müdür yardımcısı Şükran Çalışkan bakmak için bilgisayarını açtı. Bilgisayara baktığı anda ben bir anda sinir patlaması yaşadım. Ben aynı zamanda sinir hastasıyım. Hastanede tedavi gördüm. Kırmızı reçeteli ilacı kullandım. Sinir patlaması yaşayınca üzerimde bulunan bıçağı çıkardım ve müdür yardımcısı Şükran Çalışkan'a sapladım. Aslında koluna saplamak için bıçağı salladım. Ancak o engel olmak için elimi tuttu. Elime tutunca bıçak kayarak boynuna denk geldi. Müdür yardımcısının beni sinirlendirecek bir eylemi olmadı. Ben okulda benimle dalga geçildiği için genel olarak sinirliydim ve kafama takıyordum. Bıçakladıktan sonra okuldan kaçtım. Daha sonra polis merkezine giderek kendim teslim oldum" dediği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Büyükçekmece, Güvenlik, 3-sayfa, Eğitim, Şiddet, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Büyükçekmece'de Öğrenci Müdür Yardımcısını Bıçakladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:23 Süper Lig’de bu haftadan itibaren yabancı VAR hakemleri görev yapacak Süper Lig'de bu haftadan itibaren yabancı VAR hakemleri görev yapacak
14:47 2025 yılı yatırım programında en yüksek pay ulaştırma ve eğitime verilecek 2025 yılı yatırım programında en yüksek pay ulaştırma ve eğitime verilecek
14:47 Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket
14:05 Disiplin kuruluna sevk edilen 5 teğmenin savunmaları başladı Disiplin kuruluna sevk edilen 5 teğmenin savunmaları başladı
13:48 Sahte içkiden ölen kişinin büfeden alışveriş yaptığı anlar ortaya çıktı Sahte içkiden ölen kişinin büfeden alışveriş yaptığı anlar ortaya çıktı
22:29 Cristiano Ronaldo’ya futbol tarihin de eşi benzeri görülmemiş teklif Cristiano Ronaldo'ya futbol tarihin de eşi benzeri görülmemiş teklif
22:10 Hamas’ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı
22:09 Joe Biden’dan anlaşma sonrası ilk açıklama: İsrail bizim sayemizde ateşkes dedi Joe Biden'dan anlaşma sonrası ilk açıklama: İsrail bizim sayemizde ateşkes dedi
21:50 İmzaların atılması an meselesi: Galatasaray’a Wilfried Zaha piyangosu vurdu İmzaların atılması an meselesi: Galatasaray'a Wilfried Zaha piyangosu vurdu
21:47 21 yıl sonra kritik ziyaret Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara’da konuk edecek 21 yıl sonra kritik ziyaret! Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da konuk edecek
21:42 RTÜK, Zahide Yetiş’in programındaki skandala ilişkin inceleme başlattı RTÜK, Zahide Yetiş'in programındaki skandala ilişkin inceleme başlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 16:01:19. #1.13#
SON DAKİKA: Büyükçekmece'de Öğrenci Müdür Yardımcısını Bıçakladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.