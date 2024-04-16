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Büyükçekmece'de otomobil göle uçtu, sürücü hayatını kaybetti

İSTANBUL - Büyükçekmece'de seyir halindeki otomobil, yol kenarındaki göle uçtu. Hastaneye kaldırılan sürücü hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.00 sıralarında Karaağaç köyü yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metin Tığ idaresindeki 34 BYV 11 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Büyükçekmece Gölü'ne uçtu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, polis, itfaiye, AFAD, Silivri Arama Kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan Tığ, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tığ, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ekipler, gölde ve araçta başka birinin olup olmadığını kontrol etmek amacıyla arama çalışması gerçekleştirdi. Olay yeri inceleme ekipleri araçta çalışma yaparken kaza sebebiyle trafik, tek şerit halinde polis ekipleri kontrolünde devam etti. Aracın çekici yardımı ile kaldırılması sonrası trafik normale döndü. Polis ekipleri ise olayla ilgili çalışma başlattı.