Büyükçekmece\'de Park Halindeki Araçta Çıkan Yangın 2 Araça Daha Sıçradı

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Büyükçekmece'de park halindeki bir araçta çıkan yangın 2 araca daha sıçrarken itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. 3 araç kullanılamaz hale gelirken yangınla ilgili polis ekipleri çok yönlü inceleme başlattı.

Olay, saat 04.00 sıralarında Sinanoba Mahallesi'nde bulunan bir sitenin otoparkında yaşandı. Edinilen bilgilere göre otoparkta park halinde bulunan bir araçtan dumanların çıktığını gören site sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri gelene kadar binek araçtan çıkan alevler yandaki 2 araca daha sıçradı. İtfaiyenin müdahalesi sonrası alevler söndürüldü. 3 araç yangın sonrası kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangınla ilgili çok yönlü olarak incelemelere başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri araçlarda ve çevrede inceleme yaptı.

Site sakini Recep Yavuz isimli vatandaş yaşananları anlatarak, "Gece 4 sıralarında sesler gelmeye başladı. Anlayamadım ilk başta ne olduğunu. Komşumuz telefon etti. Aşağıya indim baktığımda alevler boyu 5 metreye ulaşmıştı. İtfaiye geldi müdahale ettiler. Ama gördüğünüz gibi 3 araç kullanılamaz hale geldi" dedi.

Yangına ilk müdahaleyi yapan site görevlisi Hüseyin Temel ise, "Yangına yangın tüpü ile müdahale ettim. İtfaiye biraz gecikti. Kundaklama gibi gözükmüyor ama henüz belli değil" diye konuştu. - İSTANBUL