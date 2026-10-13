Büyükçekmece'de saldırgan sürücüye 180 bin TL ceza kesildi, ehliyeti geri alındı - Son Dakika
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Büyükçekmece'de saldırgan sürücüye 180 bin TL ceza kesildi, ehliyeti geri alındı

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Büyükçekmece\'de saldırgan sürücüye 180 bin TL ceza kesildi, ehliyeti geri alındı
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Büyükçekmece'de sosyal medyadaki trafik kavgası görüntüsü üzerine yakalanan saldırgan sürücü gözaltına alındı. Sürücüye 180 bin TL idari para cezası kesildi, ehliyeti 30 gün geri alındı, aracı 60 gün trafikten men edildi; şüpheli serbest bırakıldı.

Büyükçekmece'de trafikte tartıştığı diğer sürücüye yönelik saldırgan tavırlar sergileyen ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren şahıs, emniyet ekiplerince yakalandı. Sürücüye 180 bin TL idari para cezası kesilirken, ehliyetine el konuldu ve aracı trafikten men edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında yer alan bir trafik kavgası görüntüsü üzerine "Sanal Devriye" faaliyeti kapsamında inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde, 13 Ekim 2026 tarihinde Büyükçekmece Kumburgaz yanyol Ankara istikametinde yaşanan olayda, bir sürücünün araçtan inerek saldırgan davranışlar sergilediği ve trafiği tehlikeye düşürdüğü belirlendi. Kimliği tespit edilen sürücü, aynı gün sevk ve idaresindeki araçla birlikte güvenlik güçlerince yakalanarak gözaltına alındı.

180 bin TL ceza, ehliyete ve araca el koyma

Sürücüye, çeşitli suçlardan 180 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca şahsın sürücü belgesi 30 gün süreyle geri alınırken, olayda kullanılan araç 60 gün süreyle trafikten men edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA
BüyükçekmeceİstanbulGüvenlikOtomobil3. SayfaTrafikGüncelSuçSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • goksaluzuntas goksaluzuntas:
    aslında akıl sağlığı yerindedir, raporu getirene kadar ehliyeti geri verilmemelidir.! 0 0 Yanıtla
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