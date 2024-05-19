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Büyükçekmece'de satırlı bıçaklı gürültü kavgası kamerada

İSTANBUL - Büyükçekmece'de gece saatlerinde sokakta gürültü yaptığı iddia edilen gençlerle bir adam arasında satırlı, bıçaklı, sandalyeli çıkan kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, gece 1 sıralarında Pınartepe Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre sokakta gürültü yapan kızlı erkekli genç arkadaş grubunu uyaran vatandaş ile gençler arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma küfürle birlikte büyüyüp kavgaya dönüştü. Grubu uyaran adam bir elinde satır ve bıçakla karşı tarafın üstüne gitti. Gençler ise bir sitenin bahçesine kaçan adama sandalyelerle saldırdı. Kavga çevredeki vatandaşların araya girmesiyle güçlükle ayırılırken tarafların ayrılmasıyla son buldu. Yaşanan anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde şahısların birbirine vurduğu anlar yer aldı.