Büyükçekmece'de site inşaatında göçük oldu, 1 kişi kurtarıldı, 1 kişi aranıyor

Büyükçekmece'de site inşaatında göçük oldu, 1 kişi kurtarıldı, 1 kişi aranıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Büyükçekmece Alkent 2000 Mahallesi'nde site içindeki inşaatta toprak kayması sonucu göçük oluştu ve 2 kişi toprak altında kaldı. Ekipler 1 kişiyi kurtardı, diğer kişi için arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.
Büyükçekmece'de bir sitenin içerisindeki inşaat çalışması sırasında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan 2 kişiden biri kurtarılırken, diğer kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.
Büyükçekmece Alkent 2000 Mahallesi'nde bulunan bir site içerisindeki inşaat çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. 2 kişi göçük altında kaldı. Olay yerine ekipler sevk edildi. Toprak altında kalan 1 kişi ekipler tarafından kurtarılırken, bir kişiyi arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: İHA
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