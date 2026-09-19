Büyükçekmece'de site inşaatında göçük oldu, 1 kişi kurtarıldı, 1 kişi aranıyor

Büyükçekmece'de bir sitenin içerisindeki inşaat çalışması sırasında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan 2 kişiden biri kurtarılırken, diğer kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Büyükçekmece Alkent 2000 Mahallesi'nde bulunan bir site içerisindeki inşaat çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. 2 kişi göçük altında kaldı. Olay yerine ekipler sevk edildi. Toprak altında kalan 1 kişi ekipler tarafından kurtarılırken, bir kişiyi arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.