Büyükçekmece'de Tır Altında Kalan Sürücü Hayatını Kaybetti

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Büyükçekmece Çatalca yolunda bir tır sürücüsü, arızalanan aracının altına girerek tamir etmek istedi. Bu sırada aniden hareket eden tırın altında kalan sürücü, hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor. - İSTANBUL