Büyükçekmece Güzelce E-5'te tır kazası kamerada
İSTANBUL - İstanbul Büyükçekmece E-5 Karayolu Güzelce mevkiinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kayan tır bariyere vurup makasladı. Kaza sonrası trafik kapanırken, olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Kaza sabah saat 06.00 sıralarında Büyükçekmece E-5 Karayolu Güzelce mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre Beylikdüzü istikametinde seyir halinde olan TIR, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. TIR bariyere vurduktan sonra makaslayıp ters döndü. Kaza nedeniyle E-5'te uzun süre trafik kapandı. Kazanın kaldırılmasının ardından yol normale dönerken yaşananlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Büyükçekmece'de TIR Kazası: Trafik Kilitlendi - Son Dakika
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