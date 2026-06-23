Büyükçekmece\'de Trafik Kavgası: 180 Bin Lira Ceza

Büyükçekmece'de, trafikte yol kavgasında sürücüyü yumruklayan şahsa 180 bin lira ceza kesildi. Araç 60 gün trafikten men edilirken, sürücünün ehliyetine ise 60 gün el konuldu. Kavga anı kameraya yansıdı.

Olay, Büyükçekmece ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Y.G.A. İsimli sürücü, trafikte tartıştığı adamı darp etmek için araçta indi. Y.G.A. Tartıştığı sürücüye araç içinde art arda yumruk attı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar araya girerek kavganın büyümesini önledi.

Saldırgan sürücü tespit edildi

Yaşanan olay anı görüntüleri cep telefonu kamerası ile yoldan geçenler tarafından kaydedildi. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Y.G.A.'yı plakasından tespit eden Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şahıs hakkında trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek ve ya bu amaçla araçtan inmek maddesinden 180 bin lira ceza yazdı. Şahısın ehliyetine 60 gün el konulurken, araç 60 gün bağlandı. - İSTANBUL