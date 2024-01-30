Büyükçekmece'de yaya geçidindeki kadına önce motosiklet, ardından otomobil çarptı...Kaza anı kamerada
9 gün yoğun bakımda kalan kadının yakınları kaçan sürücülerden şikayetçi
İSTANBUL - Büyükçekmece'de 36 yaşındaki kadına yaya geçidinde önce motosiklet ardından araba çarptı. 9 gün yoğun bakımda kalan kadın kendine gelirken, iki sürücünün de olay sonrası 'işim var' diyerek gittiği öğrenildi. Yaşanan kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Olay, 20 Ocak akşamı Muratçeşme Yunus Emre 2 Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Zeynep Çakıryaya geçidinde yolun karşısına geçerken beklemeden devam eden önce motosikletli kurye ardından arkasından gelen araba çarptı. Çarpmanın etkisiyle Çakır yere düşüp kafasından ve vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralandı. Kafası kanayan kadına olay yerine yakın bölgede fırını bulunan akrabası ve çevredeki vatandaşlar yardım etti. İhbar üzerine yardıma gelen ambulansa iyi olduğunu söyleyerek binmeyen Çakır kafasındaki kanama devam edince hastaneye gitti. Hastanede Zeynep Çakır'a beyin kanaması geçirdiği söylenerek yoğun bakıma alındı. 9 gün yoğun bakımda kalan Çakır sağlığına kavuşarak taburcu edilirken ailesi ile olay anına ilişkin görüntülerle birlikte kaza sonrası ortadan kaybolan araç sürücüsü kadından ve motosiklet sürücüsünden şikayetçi oldu.
Yaşanan anları anlatan Zeynep Çakır'ın kardeşi Bayram Çakır, "Hem motor, hem araba çarpıyor. Biz ertesi gün esnaf komşularımızdan görüntüleri alıp izledikten sonra bunu öğreniyoruz. Görüntüleri izledikten sonra bende şaşırdım şok oldum. Çalışamadım günlerce şikayette bulunduk polise. Sürücülerin haberi yok şu anda araştırılıyor sürücüler. Hala bulunamadı. 9-10 gün kardeşim hastanede yattı. Kafatası çatlak, beyin kanaması geçirdi" dedi.
"Yolu açın acelem var gitmem lazım"
Kardeşinin hastaneden taburcu olduğunu ifade eden Çakır, "Burası yaya geçidi, burada beyaz çizgiler var. Kanununlar bunu belirlemiş. Vuran kişi de kadın, burada yerde bir kadın baygın şekilde yatıyor burada insan bir müdahale eder. 'Yolu açın acelem var gitmem lazım' demiş kadın. Motokurye de 'siparişim var gitmem lazım' demiş. Görüntülerde hem araba vuruyor, hem motor vuruyor. Şikayetçiyiz" diye konuştu.
Kaza anı güvenlik kamerasında
Yaşanan kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Zeynep Çakır'ın yaya geçidini kullanarak karşıya geçmesi ve önce motosikletin ardından arkasından gelen aracın çarpması yer alıyor. Görüntülerin devamında ise vatandaşların yardıma koşması birkaç dakika sonrasında ise araç ve motosiklet sürücüsünün olay yerinden gitmeleri yer aldı.
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Gezi Parkı davası hükümlüsü, TİP'ten Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Türkiye'de gündem olan gelişme uluslararası basında da geniş yankı uyandırdı. Reuters gelişmeyi "Türk parlamentosu hapisteki muhalif milletvekilinin statüsünü düşürdü" başlığıyla duyururken Al-Arabiya gazetesi ise Türk parlamentosunun, hapsedilmiş olan muhalefet milletvekilini görevden aldığını yazdı.
Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi'nin hakkında verdiği kararın TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla vekilliği düşürülen Can Atalay'dan ilk mesaj geldi. Atalay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kuralsızlığın egemen olduğu bu halin memlekete vereceği zararlardan ülkem adına endişe duyuyorum. Peki onlar 'bitti' dediler diye ben görevimi yapmaya çalışmaktan geri mi duracağım? Asla" ifadelerini kullandı.
Gezi Davası'nda tutuklu bulunan Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından Türkiye İşçi Partisi ve CHP'den eylem çağrısı geldi. TİP'den yapılan açıklamada, "Biz bugün bir kez daha yeniden başlıyoruz. Yılmayacağız, pes etmeyeceğiz! Can Atalay özgürlüğüne kavuşacak, Hatay halkı vekiline kavuşacak!" denilirken, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de bugün Beşiktaş'ta düzenlenecek eyleme katılım çağrısında bulundu.
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, TİP Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine ilişkin açıklama yaptı. Zorlu, "Türk yargı sisteminde iki başlılık yaratan bu kararın verilmesi ve kararın da millet iradesinin tecelligahı olan TBMM'de okunmasıyla birlikte hukuk devleti ilkeleri açıkça ihlal edilmiştir. İYİ Parti olarak tüm farklılıklarımıza rağmen her bir vatandaşımız için hukuk ve demokrasi mücadelesinden vazgeçmeyeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız." dedi.
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