Büyükçekmece\'de Yol Kavgası

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde, E-5'te tekme tokat yol kavgası yaşandı. Yaşanan anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında E-5 kara yolu Kamiloba mevkiinde yaşandı. İddiaya göre, yol meselesi yüzünden çıkan tartışmada taraflar araçtan indi. Araçtan inen şahıslar, tekme tokat kavga etti. Yaşanan kavga diğer sürücülerin araya girmesiyle son buldu. Olay anları ise cep telefonu kamerasıyla vatandaşlar tarafından kaydedildi.