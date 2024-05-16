Büyükçekmece Kumburgaz'da Binek Araç Takla Attı ve Alev Aldı - Son Dakika
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Büyükçekmece Kumburgaz'da Binek Araç Takla Attı ve Alev Aldı

Büyükçekmece Kumburgaz E-5'te sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir binek araç takla attıktan sonra benzin istasyonu tabelasına çarptı ve alev alev yandı. Kazada 3 kişi yaralanırken, olay güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

16.05.2024 09:09
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Büyükçekmece Kumburgaz E-5'te sabah saatlerinde takla atan binek araç benzin istasyonu tabelasına çarptıktan sonra alev alev yandı. Olayda 3 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, sabah 6 sıralarında Kumburgaz E-5 mevkii Silivri istikametinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre,34 FKP 84 plakalı binek araç sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yolda seyir halinde olan başka bir otomobile çarptı. Çarpmamın etkisi ile aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. İçinde toplam 3 kişinin bulunduğu otomobil, bir akaryakıt istasyonunun tabelasına çarpıp takla attı. Olay sonra araç içinde bulunan yaralılar kendi imkanları ile araçtan çıktı. İstasyon çalışanları polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kaza yapan araç aniden alev aldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Binek araç kullanılamaz hale geldi. Yaralılar ise ambulanslar ile çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı.

Hurdaya dönen otomobilin kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde aracın kaza yapma anları yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Büyükçekmece Kumburgaz'da Binek Araç Takla Attı ve Alev Aldı - Son Dakika

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