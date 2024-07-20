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Büyükçekmece Sinanoba Mahallesi'nde çalılık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın saat 21.00 sıralarında Büyükçekmece Sinanoba Mahallesi Baba Burnu Sahili yakınlarındaki çalılık alanda meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın çalılık alanı tutuşturarak kısa sürede büyüdü. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. - İSTANBUL