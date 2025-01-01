Büyükkarıştıran\'da Fabrika Yangını

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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde oyuncak fabrikasında çıkan yangın devam ederken, yangının boyutu dronla havadan görüntülendi.

Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde oyuncak fabrikasında çıkan yangın fabrikanın büyük kısmını sararken, alevler ve dumanlar gökyüzüne yükseldi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışırken, dronla çekilen görüntüler fabrikadaki yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi. Yangına müdahale için çevre il ve ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Jandarma ve polis ekipleri ise olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. - KIRKLARELİ