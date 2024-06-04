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Büyükşehir belediyesinde konteyner talebine olumsuz yanıt alan genç elinde bıçakla çatıya çıktı

MALATYA - Malatya'da, Büyükşehir Belediyesi'nde konteyner talebinde bulunan bir genç, talebine olumsuz yanıt alınca elinde bıçakla çatıya çıktı. 33 yaşındaki genci polis ekipleri ikna ederek aşağı indirdi.

Olay, saat 16.30 sıralarında İnönü Caddesi Serttaş Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Valilik hizmet binası yan tarafında bulunan 3 katlı bir binanın çatısında elinde bıçakla bir genci görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden ekipler ismi Ö.Y. olduğu öğrenilen gençle iletişime geçerek şahsın aşağı indirilmesi için çalışma başlattı.

Ekiplerin ikna çabalarına olumsuz yanıt veren Ö.Y., Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'le görüşmek istediğini belirterek, konteyner talebi sonrası belediyeden kovulduğunu ileri sürdü. Gencin bir anlık dalgınlığından yararlanan ekipler şahsı bulunduğu yerden alarak aşağı indirdi.

Müdahalede bulunmak üzere ambulansa alınan Ö.Y.'nin buradaki işlemlerinin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı ile görüştürülmek üzere belediye götürüleceği belirtildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.