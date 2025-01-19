Buzağı Kanalizasyona Sıkıştı, İtfaiye Kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Buzağı Kanalizasyona Sıkıştı, İtfaiye Kurtardı

Buzağı Kanalizasyona Sıkıştı, İtfaiye Kurtardı

Hatay'da bir buzağı, otlamak için bırakıldığı bahçede kanalizasyon borusuna sıkıştı. İtfaiye ekipleri, buzağıyı kurtarmak için çalışmalar yaptı.

19.01.2025 10:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da hayvancılık yapan vatandaşın otlaması için bahçeye bıraktığı buzağı kanalizasyon borusuna sıkışarak mahsur kalınca yardıma itfaiye ekipleri yetişti.

Olay, Antakya ilçesi Gökçegöz Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede hayvancılık yapan Kadir Karakuş, 4 buzağını otlamaları için bahçesine bıraktı. Bir süre sonra konrol etitğinde Karakuş, buzağılardan birinin olmadığını fark etti. Karakuş, kanalizasyondan gelen sesi duyunca buzağının kanalizasyon borusu içiresinde sıkıştığını gördü. Buzağıyı kendi imkanlarıyla kurtaramayan Karakuş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, buzağıyı kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin beton zemini kırmasıyla 60 metrelik boru içerisinde sıkışan buzağı kurtarıldı. Buzağının kurtarılma anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

"Kanalizasyonu kapattık, sabahta burayı kapatacağız ki bir daha başımıza böyle şeyler gelmesin"

Bahçede ararken buzağının kanalizasyonda sıkıştığını fark ettiğini söyleyen Kadir Karakuş, "Sabah buzağıları dışarıya bırakmıştım. Bir süre baktıktan sonra bir buzağı eksikti. Yukarıda bir kanalizasyon vardı ve buzağı oraya gitmiş. Oraya gittiğimde buzağının sesini duydum. İtfaiye ekiplerini aradık ve hemen geldiler. Buzağı hava alsın diye buradan bir havalandırma açtılar. Buradan ittirerek aşağıdan çıkarttık. Buzağının sağlık durumu gayet iyi. İtfaiye ekiplerinin eline sağlık, gayet yardımcı oldular. Yukarıdaki kanalizasyonu kapattık ve sabahta burayı kapatacağız ki bir daha başımıza böyle şeyler gelmesin. Buzağı yukarıdan aşağıya doğru gelmiş" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Acil Durum, Antakya, İtfaiye, 3-sayfa, Yaşam, hatay, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Buzağı Kanalizasyona Sıkıştı, İtfaiye Kurtardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:13 Gazze’de ateşkes başladı Gazze'de ateşkes başladı
11:16 Ateşkes karşıtı aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir istifa etti Ateşkes karşıtı aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir istifa etti
11:04 Suriye sınırına zırhlı araç ve mühimmat sevkiyatı Suriye sınırına zırhlı araç ve mühimmat sevkiyatı
10:55 Gazze’ye yoğun bombardıman: 9 kişi hayatını kaybetti Gazze'ye yoğun bombardıman: 9 kişi hayatını kaybetti
10:08 Naci Görür, Yedisu Fayı’nı işaret etti: Burası deprem üretmeye gebe Naci Görür, Yedisu Fayı'nı işaret etti: Burası deprem üretmeye gebe
10:16 THY’nin Şam’a ilk seferi için tarih belli oldu THY'nin Şam'a ilk seferi için tarih belli oldu
10:16 Gazze’de ateşkesin başlayacağı saat belli oldu Gazze'de ateşkesin başlayacağı saat belli oldu
10:00 Rıza Akpolat’ın yerine kim geçecek Özgür Özel’in desteklediği bir isim var Rıza Akpolat'ın yerine kim geçecek? Özgür Özel'in desteklediği bir isim var
09:55 Akaryakıt fiyatları yine zamlandı Akaryakıt fiyatları yine zamlandı
09:45 Deha dizisinde sürpriz ayrılık Başrol oyuncusu ekibe veda ediyor Deha dizisinde sürpriz ayrılık! Başrol oyuncusu ekibe veda ediyor
09:42 Fatih Terim kolunda servet taşıyor Fatih Terim kolunda servet taşıyor
09:36 TikTok bir ülkede daha yasaklanıyor TikTok bir ülkede daha yasaklanıyor
09:22 Avrupa’nın hasta adamına bir kötü haber de IMF’den Avrupa'nın hasta adamına bir kötü haber de IMF'den
09:22 Nuri Şahinli Dortmund’a bir şok daha Nuri Şahinli Dortmund'a bir şok daha
09:18 Evliliklerine izin verilmeyince 17 yaşındaki sevgilisi ve annesini pompalı tüfekle vurdu Evliliklerine izin verilmeyince 17 yaşındaki sevgilisi ve annesini pompalı tüfekle vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2025 13:21:06. #1.11#
SON DAKİKA: Buzağı Kanalizasyona Sıkıştı, İtfaiye Kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.