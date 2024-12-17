Buzlu Yolda Düşen Yaşlı Adam Kurtarıldı

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Elazığ'da buzlu yolda düşüp yaralanan yaşlı adam, sağlık ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sedyeye alınıp ambulansa taşındı.

Olay, merkeze bağlı Güneykent Mahallesi Yemişlik bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah evden çıkarak otobüse binmek isteyen yaşlı adam, buzlu yolda kayarak sırt üstü düşüp yaralandı. Düşen adamı kurtarmak isteyen çevredekiler başarısız olunca, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Zorlukla yaralının yanına gelen ekipler, kaymamak için farklı yöntemlere başvurdu. Sağlık ekipleri ve vatandaşlar insan zinciri oluştururken yere kilim ve battaniye serildi. Bazı vatandaşlar bulundukları yerden metrelerce kayarken zorlukla sedyeye alınan yaralı, güvenli bölgeye alınıp ambulansa taşındı.

Buzla amansız mücadelenin ardından yaralı, ambulansla hastaneye sevk edildi. - ELAZIĞ