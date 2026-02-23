Çad, Sudan Sınırını Kapatma Kararı Aldı

Çad, hafta sonu Sudan'daki iç savaşla bağlantılı çatışmalarda 5 Çad askeri ve sivilin hayatını kaybetmesi ve 12 sivilin de yaralanmasının ardından ülke ile olan sınırını kapattı.

Sudan'da Nisan 2023'te patlak veren Sudan'daki Sudan ordusu ile paramiliter Hızlı Destek Güçleri (RSF) arasındaki çatışma Çad topraklarına da sıçradı. Sudan'da hafta sonu yaşanan çatışmalarda 5 Çadlı asker ve sivilin hayatını kaybetmesi ve 12 sivilin de yaralanmasının ardından Çad, Sudan ile olan sınırını kapattı. Çad hükümeti tarafından bugün yapılan açıklamada, sınırın "Sudan'daki çatışmalara karışan güçlerin tekrar eden ihlalleri ve yaşanan sınır ihlalleri" nedeniyle belirsiz bir süreyle kapalı kalacağı bildirildi. Açıklamada, sınır kapatma kararının çatışmanın Çad topraklarına yayılma riskini önlemek, Çad vatandaşları ve mülteci nüfusu korumak ve Çad'ın istikrarı ile toprak bütünlüğünü garanti altına almak amacıyla alındığı ifade edildi.

Sınırdaki Tine kasabasında sınır muhafızları yaşanan kayıpların ardından sivilleri korumak için ek güvenlik önlemlerine ihtiyaç olduğunu açıklarken Çadlı yetkililer, bölgeye daha fazla Çad askeri sevk edildiğini duyurdu. - NCAMENA