 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Cadde ortasında kurşun yağmuruna tutuldu - Son Dakika
Üye Girişi

Cadde ortasında kurşun yağmuruna tutuldu

Malatya'da Yeşilyurt ilçesinde bir cadde ortasında kimliği belirsiz bir kişi tarafından kurşun yağmuruna tutulan bir şahıs yaralandı. Olay sonucunda yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

02.01.2024 - 20:24,  Güncelleme: 20:26
Abone Ol

Cadde ortasında kurşun yağmuruna tutuldu

MALATYA - Malatya'da cadde ortasında kimliği belirsiz bir kişi tarafından kurşun yağmuruna tutulan şahıs yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Turgut Özal Mahallesi Gülümser caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, bölgede bulunan bir balıkçıdan alışveriş yaptıktan sonra aracına yönelen E.O.'ya kimliği belirsiz bir kişi tarafından cadde ortasında silahla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu sol bacağında yaralanan E.O. kanlar içerisinde yere yığılırken, zanlı kaçarak bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bölgede inceleme yapan ekipler 3'ü dolu 8 adet kovan bulurken, E.O.'ya ait olduğu belirtilen aracın lastiğine de kurşun isabet ettiğini belirlendi.

Ekiplerin olayın zanlısını yakalamak için başlatmış olduğu çalışmalar sürüyor.

Cadde ortasında kurşun yağmuruna tutuldu
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Yeşilyurt, Malatya, Olaylar, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Cadde ortasında kurşun yağmuruna tutuldu - Son Dakika


20:41
Hamas, İsrail'in Lübnan'daki ofislerine yönelik saldırıyı kınadı Hamas, İsrail'in Lübnan'daki ofislerine yönelik saldırıyı kınadı
19:26
İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hamas ofisine saldırı düzenledi İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hamas ofisine saldırı düzenledi
19:23
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: 'Aynı çete iki kere çökertildi' iddiaları gerçek dışı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: "Aynı çete iki kere çökertildi" iddiaları gerçek dışı
18:25
TFF'den Süper Kupa açıklaması: Maçın Riyad'da oynanması teklifi Suudi Arabistan şirketinden geldi, iki kulüp kabul etti TFF'den Süper Kupa açıklaması: Maçın Riyad'da oynanması teklifi Suudi Arabistan şirketinden geldi, iki kulüp kabul etti
17:49
Eğlence mekanı çıkışı ortalık karıştı! Kavga ettikleri kişiyi arabayla metrelerce sürükledi Eğlence mekanı çıkışı ortalık karıştı! Kavga ettikleri kişiyi arabayla metrelerce sürükledi
17:21
Anıtkabir'de 'Kahrolsun Cumhuriyet' sloganları atan şahıs tutuklandı Anıtkabir'de "Kahrolsun Cumhuriyet" sloganları atan şahıs tutuklandı
16:39
MİT'ten 8 ilde İsrail istihbaratına yönelik operasyon! Çoğu yabancı uyruklu 34 kişi gözaltına alındı MİT'ten 8 ilde İsrail istihbaratına yönelik operasyon! Çoğu yabancı uyruklu 34 kişi gözaltına alındı
16:35
New York'ta peş peşe patlamalar! Binalar sallandı, olayın altından kanalizasyon kapağı çıktı New York'ta peş peşe patlamalar! Binalar sallandı, olayın altından kanalizasyon kapağı çıktı

Son Dakika
20:41 Hamas, İsrail'in Lübnan'daki ofislerine yönelik saldırıyı kınadı
19:26 İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hamas ofisine saldırı düzenledi
19:23 Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: "Aynı çete iki kere çökertildi" iddiaları gerçek dışı
18:25 TFF'den Süper Kupa açıklaması: Maçın Riyad'da oynanması teklifi Suudi Arabistan şirketinden geldi, iki kulüp kabul etti
17:49 Eğlence mekanı çıkışı ortalık karıştı! Kavga ettikleri kişiyi arabayla metrelerce sürükledi
17:21 Anıtkabir'de "Kahrolsun Cumhuriyet" sloganları atan şahıs tutuklandı
16:39 MİT'ten 8 ilde İsrail istihbaratına yönelik operasyon! Çoğu yabancı uyruklu 34 kişi gözaltına alındı
16:35 New York'ta peş peşe patlamalar! Binalar sallandı, olayın altından kanalizasyon kapağı çıktı
16:31 7,6'lık depremin ardından Japonya'nın yaptığı tsunami uyarısı, Güney Kore ile kriz çıkardı
16:14 İsrail askerleri Gazze'de ağır direnişle karşılaşıyor! Görüntüler İsrail'in içine oturacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 21:04:10. #1.13#
SON DAKİKA: Cadde ortasında kurşun yağmuruna tutuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement