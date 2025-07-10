İstanbul'un en işlek sahillerinden Caddebostan sahilinde görülen köpekbalığı şaşkınlık yaratırken; o anlar kameralarca kaydedildi.
Yaz sıcaklarıyla birlikte plaj ve sahillerde yoğunluk yaşanırken; İstanbul'un en işlek sahillerinden olan Caddebostan sahilinde köpekbalığı paniği yaşandı.
Sahilde görülen köpekbalığı panik yarattı. O anlar ise kameralarca kaydedildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Caddebostan Sahili'nde köpekbalığı paniği! İşte o anlar - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?