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Çağlayan'da Baba ve Oğul Tarafından Dövülen Şahıs Bıçaklandı - Son Dakika
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Çağlayan'da Baba ve Oğul Tarafından Dövülen Şahıs Bıçaklandı

Çağlayan'da bir şahıs, kendilerine omuz attığını iddia eden baba ve oğlu tarafından dövüldü ve bıçaklandı. Kavga anları güvenlik kameralarına yansırken, polis ekipleri tarafından yakalanan baba ve oğlu gözaltına alındı.

Çağlayan\'da Baba ve Oğul Tarafından Dövülen Şahıs Bıçaklandı
17.12.2023 - 10:06,
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Çağlayan'da bir şahıs kendilerine omuz attığını iddia eden baba ve oğlu tarafından önce dövüldü ardından da bıçaklandı. Kavga anları kameralara anbean yansırken, Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından apartta yakalanan baba ve oğlu gözaltına alındı.

Kağıthane Çağlayan'da geçtiğimiz aylarda meydana gelen olayda Nevaf A., kaldırımda yürümeye başladı. O esnada şahıs karşı tarafından yürüyen Mevlüt K. ve babası Mehmet K. ile iddiaya göre omuzları çarpıştı. Ardından Nevaf A. karşı kaldırıma geçerek yürümeye defam etti ancak çarpıştığı kişiler ona bağırarak tepki gösterdi.

Omuz attın kavgasında bıçaklandı

Nevaf A.'nın da karşılık vermesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Cadde üzerinde başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada baba ve oğlu tarafından darp edilen Nevaf A., bir de bacağından bıçaklandı. Olayın ardından vatandaşlar araya girmesiyle taraflar ayrılırken, saldırgan baba ve oğlu koşarak kaçtı.

Vatandaşlar koluna girip yaralıyı uzaklaştırdı

Bacağından yaralı Nevaf A. ise vatandaşlar tarafından uzaklaştırıldıktan sonra taş dubaya oturtuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yayasından ilk müdahalesi yapılan Nevaf A. ambulansla Şişli'deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Adamın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kağıthane Asayiş polisi apartta yakaladı

Öte yandan, olayla ilgili çalışma başlatan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri, yaralı Nevaf A.'nın ifadesine başvurdu. Adamın kendisini bıçaklayan şahsı tanımadığını, caddede bir şahsa omzunun çarptığını sonra da şahsın kendisine saldırıp bıçakladığını söyledi. Bunun üzerine cadde üzerindeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şahsın cadde üzerinde bir aparta girdiğini belirledi.

Baba ve oğlu adliyeye sevk edildi

Aparta baskın yapan polis, Mevlüt K.'yı olayda kullandığı bıçakla birlikte kıskıvrak yakaladı. Olayı gerçekleştirdiğini itiraf eden şahıs, gözaltına alındı. Devamında ise olaya karışan babası Mehmet K. da yakalanarak emniyete götürüldü. Burada ifadeleri alınarak "kasten yaralama" suçundan adli işlemleri yapılan baba ve oğlu adliyeye sevk edildi. Saldırganlardan Mevlüt K.'nın emniyette "uyuşturucu madde kullanmak" ve "yaralama" suçlarından çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Asayiş Büro, Kağıthane, Çağlayan, Baba, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çağlayan'da Baba ve Oğul Tarafından Dövülen Şahıs Bıçaklandı - Son Dakika


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