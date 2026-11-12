Calais-Frethun'da bomba alarmı Eurostar seferlerini aksattı, trenler geçirilmiyor

Fransa'nın kuzeyindeki Calais-Frethun tren istasyonunda verilen bomba alarmı nedeniyle Londra- Paris arasındaki bazı Eurostar seferlerinde gecikmeler yaşandı.

Avrupa'da son dönemde peş peşe yaşanan güvenlik alarmlarına bir yenisi daha eklendi. Daha önce uçakları ve okulları hedef alan bomba ihbarlarının ardından bu kez Fransa'daki bir tren istasyonunda bomba alarmı verildi. Ülkenin kuzeyinde bulunan Calais-Frethun tren istasyonundaki alarm, uluslararası demir yolu ulaşımında da aksamalara yol açtı.

Uluslararası hızlı tren işletmecisi Eurostar tarafından yapılan açıklamada, Londra-Paris arasındaki bazı seferlerin bomba alarmı nedeniyle aksadığı belirtildi. Açıklamada, "Fransız yetkililerin talebi üzerine trenlerin şu anda Calais-Frethun istasyonundan geçmesine izin verilmiyor. Bu durum, Londra'ya gidiş ve Londra'dan dönüş yönündeki bazı seferlerde gecikmelere neden oluyor" ifadeleri kullanıldı.

Fransız yetkililer, istasyonda güvenlik kontrollerinin sürdüğünü ve tehdidin gerçek olup olmadığının araştırıldığını açıkladı.