Çaldıkları kamyonetle park halindeki minibüse çarptılar - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Çaldıkları kamyonetle park halindeki minibüse çarptılar

Ataşehir'de 2 şahıs çaldıkları kamyonetle kaçarken park halindeki kapalı kasa minibüse çarptı. Kazada yaralanan olmazken, şahıslardan biri gözaltına alındı. Olay, saat 19.30 sularında Ataşehir Yeni Çamlıca Mahallesi Öztürk Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 2 şahıs bir dükkanın önündeki 34 VA 0961 plakalı kamyoneti çaldı...

24.05.2024 23:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çaldıkları kamyonetle park halindeki minibüse çarptılar

İSTANBUL - Ataşehir'de 2 şahıs çaldıkları kamyonetle kaçarken park halindeki kapalı kasa minibüse çarptı. Kazada yaralanan olmazken, şahıslardan biri gözaltına alındı.

Olay, saat 19.30 sularında Ataşehir Yeni Çamlıca Mahallesi Öztürk Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 2 şahıs bir dükkanın önündeki 34 VA 0961 plakalı kamyoneti çaldı. Durumu fark eden dükkan çalışanlarından biri bir motokurye ile biri de yoldan çevirdiği bir arabaya binerek çalınan kamyoneti takip etmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edilirken takip edildiklerini anlayan şahıslar kamyoneti ikamet adreslerine yakın yere yönlendirerek seyrederken Öztürk Sokak üzerinde park halinde bulunan 34 DZ 0547 plakalı kapalı kasa minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen minibüs pazar kurulu olan Mithatpaşa Caddesi üzerindeki bir evin duvarına çarparak durabildi.

Olayda pazarın toplanma zamanı olduğu için şans eseri yaralanan olmazken, kamyoneti çalan şüphelilerden biri dükkan çalışanı Tufan Ceylan tarafından yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi. Polis ekipleri yakalanan şüpheliyi gözaltına alırken diğer şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili konuşan Tufan Ceylan, "İşimizi bitirmiş tam paydos etmek üzereydik. Dükkanda otururken bir anda kamyonun çalıştığı sesini işittik. Hızlıca dışarı çıktık ve kamyoneti Sultanbeyli tarafına, yan yola doğru götürdüklerini fark ettik. Kardeşim bir kuryenin, ben de yoldan çevirdiğim bir arabanın arka koltuğuna oturdum. Arabayı takip etmeye başladım. Sultanbeyli tarafından tekrar Yeni Çamlıca'da kendi ikametine doğru döndü. Burada büyük ihtimalle pazar olduğunu unuttu. ve pazarcının arabasına vurmasıyla beraber pazarcının arabasını 4,5 metre kadar yolun karşı tarafına itti. Ondan sonra durdu. İki kişi araçtan inerek kaçmaya başladı. Biz de polise vermek için peşlerinden koştuk" dedi.

Kaynak: İHA

Çamlıca Mahallesi, Ataşehir, Çamlıca, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çaldıkları kamyonetle park halindeki minibüse çarptılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:12 Sinan Ateş cinayetinde iddiaların odağındaki Olcay Kılavuz ilk kez konuştu Sinan Ateş cinayetinde iddiaların odağındaki Olcay Kılavuz ilk kez konuştu
21:49 Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında gözaltına alınan bir komiser daha tutuklandı Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında gözaltına alınan bir komiser daha tutuklandı
20:19 Enerji Bakanı Bayraktar: Doğal gaz üretiminde günlük 5 milyon metreküpe ulaştık Enerji Bakanı Bayraktar: Doğal gaz üretiminde günlük 5 milyon metreküpe ulaştık
18:37 Hamas’tan Uluslararası Adalet Divanı’nın İsrail kararına ilk tepki: Saldırılar tüm Gazze’de durmalı Hamas'tan Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail kararına ilk tepki: Saldırılar tüm Gazze'de durmalı
23:13 Diyarbakır’da bir avukat, tartıştığı eski eşinin yakınını silahla yaraladı Diyarbakır'da bir avukat, tartıştığı eski eşinin yakınını silahla yaraladı
22:55 Başakşehir’de Sinoplular Derneği’ne silahlı saldırı: 5 yaralı Başakşehir'de Sinoplular Derneği'ne silahlı saldırı: 5 yaralı
21:54 Hatay’da feci kaza: 5 ölü, 2 ağır yaralı Hatay'da feci kaza: 5 ölü, 2 ağır yaralı
20:45 Genç yıldızlar listede İşte A Milli Takımımızın Euro 2024 kadrosu Genç yıldızlar listede! İşte A Milli Takımımızın Euro 2024 kadrosu
20:21 JP Morgan tarih verdi: Ethereum ETF’leri o tarihten itibaren işlem görecek JP Morgan tarih verdi: Ethereum ETF'leri o tarihten itibaren işlem görecek
19:37 Erzincan’da 9 işçinin toprak altında kaldığı bilirkişi raporunda Murat Kurum detayı Erzincan'da 9 işçinin toprak altında kaldığı bilirkişi raporunda Murat Kurum detayı
19:20 Dışişleri Bakanlığı’ndan Uluslararası Adalet Divanı’nın İsrail kararına ilk tepki: Memnuniyetle karşılıyoruz Dışişleri Bakanlığı'ndan Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail kararına ilk tepki: Memnuniyetle karşılıyoruz
19:11 Çorum FK’yı eleyen Bodrum FK, 1. Lig play-off finalinde Sakaryaspor’un rakibi oldu Çorum FK'yı eleyen Bodrum FK, 1. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'un rakibi oldu
19:03 İstanbul’dan Ordu’ya giden cemaat tebliğciler tepkiyle karşılaştı İstanbul'dan Ordu'ya giden cemaat tebliğciler tepkiyle karşılaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2024 01:00:29. #1.13#
SON DAKİKA: Çaldıkları kamyonetle park halindeki minibüse çarptılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement