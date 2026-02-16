Çaldıran\'da Ev Yangını

Van'ın Çaldıran ilçesinde bir evde çıkan yangın büyük hasara neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Erginler Mahallesi'nde bulunan bir evde saat 13.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek kontrol altına alırken evde maddi hasar meydana geldi.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. - VAN