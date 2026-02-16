Çaldıran'da Ev Yangını - Son Dakika
Çaldıran'da Ev Yangını

Çaldıran\'da Ev Yangını
16.02.2026 17:18
Van'ın Çaldıran ilçesinde bir evde çıkan yangın büyük hasara yol açtı, can kaybı yok.

Van'ın Çaldıran ilçesinde bir evde çıkan yangın büyük hasara neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Erginler Mahallesi'nde bulunan bir evde saat 13.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek kontrol altına alırken evde maddi hasar meydana geldi.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. - VAN

Kaynak: İHA

Çaldıran, Van

Son Dakika 3. Sayfa Çaldıran'da Ev Yangını - Son Dakika

SON DAKİKA: Çaldıran'da Ev Yangını - Son Dakika
