Çaldıran\'da Kur\'an Kursunda Yangın

Van'ın Çaldıran ilçesindeki bir Kur'an kurusunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Yavuz Selim Mahallesi Hacı Veli Camii Kur'an Kursu'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye Çaldıran İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından yangın büyümeden söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadı.