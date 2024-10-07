Çaldıran\'da Ot Yığını Yangını

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Van'ın Çaldıran ilçesinde ot yığınında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından çevre evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında 9 bin bağ ot kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, dün gece saat 02.35 sıralarında Çaldıran ilçesinde bağlı Yukarı Yanıktaş Mahallesi Yatırlı mezrasında ikamet eden Mehmet Talip Sağlık isimli vatandaşa ait ot yığınında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören Sağlık, bir yandan mahalle sakinleri ile birlikte yangına müdahale ederken bir yandan da itfaiye ekiplerine haber verildi. Haber verilmesi üzerine bölgeye Çaldıran İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ile iş makineleri sevk edildi. Yaklaşık 3 saat süren müdahalenin ardından yangın çevredeki evlere sıçramadan söndürülürken, 9 bin bağ ot yanarak kül oldu. - VAN