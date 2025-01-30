Çaldıran’da Tır Yangın çıktı

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Van'ın Çaldıran ilçesinde seyir halindeki tır alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Tekindere Mahallesi'nde seyreden N.E. yönetimindeki 65 AAR 418 plakalı tır aniden yanmaya başladı. Tırın motor kısmından dumanların yükseldiğini gören şoför N.E., aracı yolun kenarına çekerek, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine Çaldıran İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 20 dakikalık müdahalenin ardından yangın söndürülürken, tırdan geriye hurda yığını kaldı. - VAN