California'da Zehirli Kimyasal Tehdidi: 40 Bin Kişi Tahliye Edildi

ABD'nin California eyaletinde zehirli kimyasal maddeyle dolu bir tankta meydana gelen arıza sonucu patlama ve sızıntı riski bulunduğu gerekçesiye 40 bin kişiye tahliye emri verildi.

ABD'nin California eyaletine bağlı Garden Grove şehrindeki havacılık tesisinde yanıcı ve uçucu kimyasal olan metil metakrilatla dolu bir tankta arıza meydana geldi. Tankta sızıntı ve patlama riski bulunduğu gerekçesiyle tesisin çevresinde yaşayan 40 bin kişinin yaşadıkları yerlereden tahliye edilmesine karar verildi. Biri Garden Grove'da, diğer ikisi komşu şehirler Anaheim ve Cypress'te olmak üzere 3 tahliye merkezi kuruldu. Orange County İtfaiye Teşkilatından Craig Covey, tankın sızıntı yapması durumunda 7 bin galona (26 bin 500 litre) kadar zehirli kimyasal madde salınımına yol açabileceği ya da patlayabileceğini belirterek, "Olabilecek iki şey var: ya çatlayıp sızdırabilir ya da patlayabilir. Bu bizim için kabul edilemez" ifadelerini kullandı. Covey, itfaiyecilerin patlamayı önlemek amacıyla tankı soğutmak için çalışmaları sürdürdüğünü belirtti. Covey, "Sıcaklık 61 derece civarına düştü, ideal sıcaklık ise 50 derece civarında" ifadelerini kullandı.

Çevre Koruma Ajansı'na (EPA) göre söz konusu kimyasal madde plastik üretiminde kullanılıyor ve maruz kalındığında ciddi solunum sorunlarına yol açabiliyor. - CALİFORNİA