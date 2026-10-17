California'daki Norte yangınında en az 6 ev hasar gördü veya yıkıldı - Son Dakika
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California'daki Norte yangınında en az 6 ev hasar gördü veya yıkıldı

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California\'daki Norte yangınında en az 6 ev hasar gördü veya yıkıldı
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ABD'nin California eyaletine bağlı Orange County'deki San Clemente'de dün çıkan Norte yangını kıyı şeridindeki evlere sıçradı. Yangında yaklaşık 231 hektar alan kül oldu, San Juan Capistrano bölgesinde en az 6 ev hasar gördü veya yıkıldı; binlerce kişiye tahliye emri verildi.

ABD'nin California eyaletinin güneyinde çıkan orman yangını nedeniyle 6 ev hasar gördü veya yıkıldı.

ABD'nin California eyaletine bağlı Orange County'de bulunan sahil kenti San Clemente'de dün orman yangını çıktı. "Norte" adı verilen yangın, kıyı şeridinde bulunan evlere sıçradı. Binlerce kişiye tahliye emri verildi. Eyalet İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, yaklaşık 231 hektarlık (570 dönüm) alanın küle döndüğü, San Juan Capistrano bölgesinde en az 6 evin hasar gördüğü veya yıkıldığı ifade edildi. Yangına karadan ve havadan yoğun bir şekilde müdahale edildiği belirtilerek halktan bölgeden uzak durmaları istendi. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden yüksek sıcaklıklar ve düşük nemin yangının hızla yayılmasına yol açtığı aktarıldı.

Kaynak: İHA
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