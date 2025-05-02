Çalılar Arasından Pompalı Tüfek Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Çalılar Arasından Pompalı Tüfek Çıktı

Geniş Video İzle

Eskişehir'de çalılarda bulunan pompalı tüfek, polis tarafından muhafaza altına alındı.

02.05.2025 15:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çalılar budanınca ortaya çıkan pompalı tüfeği polis muhafaza altına aldı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de çalılarının arasına gizlenmiş ve budama işleminin ardından ortaya çıkan pompalı tüfek, herhangi bir suça karışıp karışmadığının belirlenmesi için polis ekiplerince muhafaza altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Uluönder Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan 14 dış kapı numaralı bir apartmanın bahçesindeki çalıların arasında bir kısmı gözüken pompalı tüfeği fark eden vatandaş, durumu polise bildirdi. Bahse konu adrese gelen polis ekiplerince incelenen noktada, silahın çalıların arasına gizlendiği, budama işleminin ardından tüfeğin ortaya çıktığı tahmin edildi. Oldukça küflü ve paslı vaziyette bulunan tüfek, polis ekiplerince muhafaza altına alındı. Anaokulu ve ilkokula çok yakın olan bir noktada bulunan silahın herhangi bir suça karışıp karışmadığı incelemenin ardından ortaya çıkacak.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eskişehir, Güvenlik, 3-sayfa, Dünya, Polis, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çalılar Arasından Pompalı Tüfek Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Archie Brown’dan Fenerbahçe ve Galatasaray sorusuna cevap Archie Brown'dan Fenerbahçe ve Galatasaray sorusuna cevap
Ordu büyük konvoyla yola çıktı Suriye’de Dürzi gruplarla çatışmalar sürüyor Ordu büyük konvoyla yola çıktı! Suriye'de Dürzi gruplarla çatışmalar sürüyor
Sulama kanalına düşen genç, kendisini kurtarmaya gelenleri tehdit etti Sulama kanalına düşen genç, kendisini kurtarmaya gelenleri tehdit etti
Dünyaca ünlü eski futbolcu, Suarez’i kafes dövüşüne çağırdı Dünyaca ünlü eski futbolcu, Suarez'i kafes dövüşüne çağırdı
Amatör Lig maçında saha karıştı, polis futbolcuya kafa attı Soruşturma açıldı Amatör Lig maçında saha karıştı, polis futbolcuya kafa attı! Soruşturma açıldı
Dürzileri bahane eden İsrail, Suriye’yi açık açık tehdit etti Dürzileri bahane eden İsrail, Suriye'yi açık açık tehdit etti
PFDK, kulüplere ceza yağdırdı Ceza almayan neredeyse yok PFDK, kulüplere ceza yağdırdı! Ceza almayan neredeyse yok
Fatih Terim’in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti Fatih Terim'in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti
Trump, İran’dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı Trump, İran'dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı
CHP’li Adnan Beker’in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı CHP'li Adnan Beker'in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı
CHP’nin, ’’Vekilleri 1. Meclis’e götüren şoföre hapis talebi’’ iddiasına yalanlama CHP'nin, ''Vekilleri 1. Meclis'e götüren şoföre hapis talebi'' iddiasına yalanlama

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2025 18:38:25. #7.12#
SON DAKİKA: Çalılar Arasından Pompalı Tüfek Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.