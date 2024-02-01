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Çalıntı Akülü Tekerlekli Sandalyeyle 8 Kilometre Gezen Şahıs, Şarjı Bitince Eskiciye Sattı - Son Dakika
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Çalıntı Akülü Tekerlekli Sandalyeyle 8 Kilometre Gezen Şahıs, Şarjı Bitince Eskiciye Sattı

Çalıntı Akülü Tekerlekli Sandalyeyle 8 Kilometre Gezen Şahıs, Şarjı Bitince Eskiciye Sattı

Adana'da bir kişi, çaldığı akülü tekerlekli sandalyeyle 8 kilometre boyunca gezip, şarjı bitince çevreden topladığı hurdaları sandalyenin üzerine koyarak eskiciye 268 TL'ye sattı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan şüpheli, çaldığı sandalyeyi ve hurdaları sattığını itiraf etti.

01.02.2024 00:31
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Çaldığı akülü tekerlekli sandalyeyle 8 kilometre gezdi, şarjı bitince eskiciye sattı...O anlar kamerada

Tekerlekli sandalyeyi çalan şahıs, topladığı hurdaları sandalyeyle birlikte 268 TL'ye eskiciye satmış

ADANA - Adana'da akülü tekerlekli sandalye çalan bir kişi, tekerlekli sandalye ile 8 kilometre gezdi, şarjı bitince de çevreden topladığı hurdaları sandalyenin üzerine koyup sonrasında hepsini eskiciye 268 TL'ye sattı.

Olay, 21 Ocak günü Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yürüme engelli olan Yasin O., akülü tekerlekli sandalyesini evinin önünde şarja taktı. Çevrede hırsızlık için gezinen Sedat D.ise akülü tekerlekli sandalyeyi görünce çaldı.

Sedat D., çaldığı akülü tekerlekli sandalyenin üzerine binerek 8 kilometre boyunca kentte gezdi. Akülü tekerlekli sandalyenin şarjı bitince şüpheli üzerinden inerek çevrede bulunan hurdaları toplamaya başladı. Şahıs, topladığı hurdaları sandalyenin üzerine koydu. Sedat D.'nin akülü tekerlekli sandalye ile gezdiği anlar ve üzerine hurdaları koyduğu anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Sabah olduğunda Yasin O., akülü tekerlekli sandalyesinin çalındığını fark etmesi üzerine durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını tek tek inceledi.

Yapılan incelemenin ardından hırsızlığı gerçekleştiren kişinin Sedat D. olduğu tespit edildi. Şahıs, Yüreğir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi ara sokaklarında yakalandı.

Yakalanan şüpheli ifadesinde çaldığı hurdaları ve akülü tekerlekli sandalyeyi yoldan geçen bir eskiciye 268 TL'ye sattığını söyledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çalıntı Akülü Tekerlekli Sandalyeyle 8 Kilometre Gezen Şahıs, Şarjı Bitince Eskiciye Sattı - Son Dakika


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