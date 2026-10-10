Çalıntı motosikletle polisten kaçan 16 yaşındaki sürücü Beşiktaş Ortaköy'de yakalandı

Çalıntı motosikletle polisten kaçan 16 yaşındaki sürücü Beşiktaş Ortaköy'de yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şişli Hüsrev Gerede Caddesi'nde 4 Mayıs saat 18.30 sıralarında polisin "dur" ihtarına uymayan 16 yaşındaki sürücü, kovalamaca sonucu Beşiktaş Ortaköy'de yakalandı. Plakasız olduğu belirlenen motosikletin çalıntı olduğu ortaya çıktı, sürücü gözaltına alındı.
Şişli'de "dur" ihtarına uymayarak çalıntı motosikletle kaçan 16 yaşındaki sürücü, polisin nefes kesen kovalamacasının ardından Beşiktaş'ta yakalandı.
Şişli Hüsrev Gerede Caddesi'nde 4 Mayıs'ta saat 18.30 sıralarında polis ekipleri, A.G. (16) adlı motosikletliyi kontrol sırasında durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan sürücü, motosikleti ile bölgeden hızla uzaklaştı. Ekipler, şahsı yakalamak için harekete geçti. Ekiplerin nefes kesen kovalamacasının ardından A.G., Beşiktaş Ortaköy'de yakalandı. Plakasız olduğu tespit edilen motosikletin çalıntı olduğu da ortaya çıktı. Şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
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