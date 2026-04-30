İzmit\'te gaz kaçağı paniği: Operatör baygınlık geçirdi

30.04.2026 23:20  Güncelleme: 23:28
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde altyapı çalışması sırasında doğal gaz hattının zarar görmesi sonucu şiddetli gaz kaçağı oluştu. Yoğun gaz kokusundan etkilenen iş makinesi operatörü ise baygınlık geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Malta Mahallesi Dünya Bankası Konutları mevkisinde gerçekleştirilen kazı çalışması esnasında iş makinesinin doğal gaz borusuna zarar vermesi sonucu gaz sızıntısı başladı. Çevrede büyük panik yaşanırken, iş makinesi operatörü yoğun gaz kokusu nedeniyle baygınlık geçirdi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve ilgili kurumların ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, gazdan etkilenen operatöre ambulansta müdahale etti. Personelin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gaz kaçağının devam ettiği bildirilen bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

