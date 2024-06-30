Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Torbalı'daki Patlamayı Araştırmak İçin Müfettişler Görevlendirdi

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir lokantada meydana gelen patlamaya ilişkin, "Yaşanan kazayı araştırmak üzere Bakanlığımıza bağlı müfettişlerimiz görevlendirilmiş olup, gerekli incelemeler yapılacaktır. Bakanlığımız olarak süreci yakından takip ediyoruz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir lokantada meydana gelen patlamaya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden bakanlığa bağlı müfettişlerin görevlendirildiğini açıkladı. Paylaşımında, gerçekleşen patlamayla ilgili derin üzüntü duyduğunu kaydeden Işıkhan, "Yaşanan kazayı araştırmak üzere Bakanlığımıza bağlı müfettişlerimiz görevlendirilmiş olup, gerekli incelemeler yapılacaktır. Bakanlığımız olarak süreci yakından takip ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA