Çam Fıstığı Hırsızları Yakalandı

Çam Fıstığı Hırsızları Yakalandı
14.09.2025 22:12
Manisa'da iki hırsız, bahçeden çaldıkları 95 kg çam fıstığı ile jandarma tarafından yakalandı.

Manisa'nın Gördes ilçesinde 95 kilogram çam fıstığı çalan iki hırsız jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken çalınan çam fıstıkları sahibine teslim edildi.

Manisa'nın Gördes ilçesinde jandarma ekipleri tarafından icra edilen devriye görevi sırasında S.U. (30) ve İ.O. (31) isimli şahıslar bir vatandaşa ait bahçedeki çam ağacından çam fıstığı toplarken suçüstü yakalandı. Yapılan kontrollerde çalınan 95 kilogram çam fıstığı ele geçirilerek arazi sahibine teslim edildi.

Gözaltına alınan iki şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. - MANİSA

