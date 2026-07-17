Çamardı\'nda Yangın Kontrol Altına Alındı

Niğde'nin Çamardı ilçesine bağlı Yelatan köyünde bir evin avlusunda çıkan yangın, büyümeden kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, avluda yemek pişirmek amacıyla kullanılan sobadan sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu. Dumanı fark eden ev sakinleri, yangına ilk müdahaleyi yaparak alevlerin çevreye yayılmasını önledi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve tedbir amacıyla sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle tamamen söndürülürken olayda yaralanan olmadığı bildirildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - NİĞDE