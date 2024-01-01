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Çameli Kaymakamı ve Belediye Başkanı, görevde olan güvenlik güçlerini ve sağlık çalışanlarını ziyaret etti - Son Dakika
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Çameli Kaymakamı ve Belediye Başkanı, görevde olan güvenlik güçlerini ve sağlık çalışanlarını ziyaret etti

Denizli'nin Çameli ilçesinin Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen ve Belediye Başkanı Cengiz Arslan, yılbaşında görevde olan güvenlik güçleri ve sağlık çalışanlarını ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı. Kaymakam Sözen, ailesinden uzakta görev yapan kahramanlara teşekkür ederek yeni yıl dileklerini iletti.

Çameli Kaymakamı ve Belediye Başkanı, görevde olan güvenlik güçlerini ve sağlık çalışanlarını ziyaret etti
01.01.2024 - 08:59,
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Denizli'nin Çameli Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen ve Belediye Başkanı Cengiz Arslan, yılbaşında görev yapan güvenlik güçleri ve sağlık çalışanlarını ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Çameli Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen ve Belediye Başkanı Cengiz Arslan yılbaşında ülkemizin birliği, beraberliği, sağlığı, düzeni ve intizamı için görevi başında bulunan ve canla başla vatana hizmet için çalışan Çameli İlçe Jandarma Komutanlığı, Çameli İlçe Emniyet Amirliği, Büyükşehir Belediyesi Çameli İtfaiye Şubesi ve Çameli Devlet Hastanesi çalışanlarına ziyarette bulundu.

Görevi başındaki personelin yeni yılını kutlayan Kaymakam Sözen, "Yılbaşında ailesinden uzakta kalarak vatanın ve milletin hizmetinde olan fedakarlık eden İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Amirliği, Büyükşehir Belediyesi Çameli İtfaiye Şubesi ve Çameli Devlet Hastanesi çalışanlarına teşekkür eder; ailesinden uzakta görevde olup vatan millet için çalışan tüm kahramanlarımızın yeni yılını kutlarız" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Çameli Kaymakamı ve Belediye Başkanı, görevde olan güvenlik güçlerini ve sağlık çalışanlarını ziyaret etti - Son Dakika


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