Çameli\'nde Ev Yangını İtfaiye Ekiplerince Söndürüldü

Denizli'nin Çameli ilçesinde tek katlı evi saran alevler itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu söndürüldü. Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Çameli ilçesi Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sabahiye Merç'e ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden yükselen alevleri ve dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye jandarma ve orman işletmeye bağlı ekipler sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ