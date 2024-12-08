Çameli\'nde İş Yeri Yangını: Paniğe Neden Oldu

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Denizli'nin Çameli ilçesinde tek katlı işyerinde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek mahallede paniğe sebep oldu. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucunda yangın kontrol altına alınırken işyeri kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Çameli ilçesi Kızılyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde tek katlı iş yerinde alevler yükselmeye başladı. Henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü kısa sürede çıkan yangın büyüyerek mahallede paniğe sebep oldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla söndürülen yangında, tek katlı işyeri kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadığı öğrenildi. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ