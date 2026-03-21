Cami İçinde Uygunsuz Video Çeken Genç Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cami İçinde Uygunsuz Video Çeken Genç Tutuklandı

21.03.2026 18:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tiktok'ta cami içinde uygunsuz görüntü çeken 17 yaşındaki E.Y., tutuklandı.

Türkiye genelinde büyük tepki toplayan cami içerisinde çekilen uygunsuz görüntülere ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan TikTok içerik üreticisi şahıs, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, sosyal medya platformu TikTok'ta paylaşılan bir video ile gündeme geldi. Görüntülerde, bir cami içerisinde belden yukarısı çıplak şekilde video çeken şahsın, paylaşıma küfürlü bir şarkı da eklediği görüldü. Kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılan görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.

Görüntülerin yayılmasının ardından harekete geçen İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri, videodaki kişinin E.Y. (17) olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan şüpheli ifadesinde, daha önce böyle bir içerik üretmediğini, tepkilerin bu kadar büyük olacağını öngöremediğini ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece TCK 216/3 maddesi gereğince "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçunda tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Cami, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2026 19:09:52. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.