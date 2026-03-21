Cami Videosu Çeken TikTok Kullanıcısı Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
Cami Videosu Çeken TikTok Kullanıcısı Adliyeye Sevk Edildi

Cami Videosu Çeken TikTok Kullanıcısı Adliyeye Sevk Edildi
21.03.2026 13:51
Emircan Y., cami içinde video çekerek tepki topladı ve adliyeye sevk edildi. Pişman olduğunu açıkladı.

Türkiye gündemine oturan cami videosunu çeken TikTok üreticisi Emircan Y., adliyeye sevk edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde TikTok'ta içerik üreten bir şahsın, cami içerisinde belden yukarısı çıplak şekilde video çekerek paylaşım yapması tepkilere neden oldu. Edinilen bilgilere göre, sosyal medya platformu TikTok üzerinden paylaşılan görüntülerde, cami içerisinde çekilen videoya küfürlü şarkılar eklendiği görüldü. Kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılan görüntüler büyük tepki topladı.

Görüntülerde yer alan Emircan Y. (17) isimli şahıs, videonun yayılmasının ardından ekipler tarafından gözaltına alındı. Şahsın çektiği video farklı sosyal medya mecralarında hızla yayıldı. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin ifadesinde, "Ben böyle bir şey ilk kez çektim. Farkında olmadım. Böyle bir tepki olacağını bilmiyordum. Pişmanım" dediği öğrenildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cami Videosu Çeken TikTok Kullanıcısı Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

SON DAKİKA: Cami Videosu Çeken TikTok Kullanıcısı Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
