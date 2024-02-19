Camide çocukları bıçakla korkutan şahıs gözaltına alındı - Son Dakika
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Camide çocukları bıçakla korkutan şahıs gözaltına alındı

Camide çocukları bıçakla korkutan şahıs gözaltına alındı

Diyarbakır Valiliği, camiden çocukları bıçakla korkutan şahsın gözaltına alındığını duyurdu. Bağlar ilçesinde bir caminin girişinde oynayan çocukları bıçak çekerek korkutan şahıs güvenlik kuvvetlerimizce yakalanmıştır, yasal işlemler devam etmektedir. Şüpheli S.S.'ninemniyetteki işlemleri sürüyor.

19.02.2024 23:03  Güncelleme: 23:04
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Camide çocukları bıçakla korkutan şahıs gözaltına alındı

DİYARBAKIR - Diyarbakır Valiliği, camiden çocukları bıçakla korkutan şahsın gözaltına alındığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, "Bağlar ilçesinde bir caminin girişinde oynayan çocukları bıçak çekerek korkutan şahıs güvenlik kuvvetlerimizce yakalanmıştır, yasal işlemler devam etmektedir" denildi.

Şüpheli S.S.'ninemniyetteki işlemleri sürüyor.

Olay, 3 Şubat'ta merkez Bağlar ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana gelmişti.

Kaynak: İHA

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