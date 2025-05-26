Camide tepki çeken görüntü! Önce uyardı sonra tekme tokat saldırdı - Son Dakika
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Camide tepki çeken görüntü! Önce uyardı sonra tekme tokat saldırdı

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Camide tepki çeken görüntü! Önce uyardı sonra tekme tokat saldırdı
26.05.2025 12:02
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Camide tepki çeken görüntü! Önce uyardı sonra tekme tokat saldırdı
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İstanbul Maslak'ta cuma namazı sonrası camide telefonla konuşan bir kişi, ''Telefonu kapat'' diyerek uyarıda bulunan bir kişi tarafından tekme ve yumruklarla darbedildi. Güvenlik kamerasına yansıyan olay büyük tepki topladı.

Maslak'ta bir camide Cuma namazı sonrası içeride telefonla konuşan Ekrem K. (54), "Telefonu kapat" diyerek kendisini uyaran Ahmet T. tarafından tekme tokat dövülerek darbedildi. Adamın şikayetçi olduğu saldırgan polis tarafından yakalandı; ardından da savcılık kararıyla emniyetten serbest kaldı. Kavga anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 11 Nisan Cuma günü saat 14.00 sıralarında Sarıyer Maslak'taki bir camide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre camiye Cuma namazına giden Ekrem K. namazı sona erdikten sonra cep telefonuyla konuşmaya başladı. O sırada içeride namaz kılan Ahmet T.,(40) "Telefonu kapat" diyerek Ekrem K.'yi uyardı. Ekrem K.'nin "Namaz bitti, içeride kimse kalmadı" şeklinde konuşması üzerine Ahmet T., Ekrem K.'nin üstüne yürüdü. Saldırıya uğrayan Ekrem K., tekme tokat dövülerek darbedildi. Vatandaşlar araya girerek tarafları sakinleştirirken olayın ardından saldırgan Ahmet T., camiden ayrıldı.

7 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Darbedilen Ekrem K. güvenlik kamera görüntüsü kaydıyla emniyete giderek saldırgandan şikayetçi oldu. Çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin poliste 7 suç kaydı bulunan Ahmet T. olduğunu tespit etti. Polis tarafından gözaltına alınan Ahmet T.'nin emniyette ifadesi alındı. Savcılık kararıyla 'Kasten yaralama' suçundan hakkında adli işlem başlatılan Ahmet T., emniyetten serbest kaldı.

Camide tepki çeken görüntü! Önce uyardı sonra tekme tokat saldırdı

İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Maslak, Yaşam, Dini, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Camide tepki çeken görüntü! Önce uyardı sonra tekme tokat saldırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Erdal Cekicoglu:
    Eline koluna sağlık iyi yapmış..haftada bir cuma namazına geliyorlar 15 dakika bile telefonsuz duramıyorlar namaz boyunca ellerinde telefon. 60 118 Yanıtla
  • aragorn:
    mk sanki devleti kurtaracaklar, sessize al yada kapat ne oolcak sanki, döven abimizin ellerine sağlık 58 83 Yanıtla
  • mustafa çamlıbel:
    al işte senin gibiler yüzünden insanlar dinden soğuyor ibadet vücudun hareket hali değil maneviyat maneviyat 74 23 Yanıtla
  • Acelexi72:
    Bu telefon konuşmaları her yerde sorun almaya başladı, bacılar markette bağıra bağıra akşam yapacağı yemeği anlatıyor, özgğven özgüven diye manyak bir nesil gelsin, ben de dahil herkeste özgüven zehirlenmesi oldu, camide hiç kimse telefonunu kapatmıyor ,Allahın huzurunda şu pis dünyadan 10 dakika ayrılmak çok mu zor, ne yapacaksın namazda olay olsa koşarak gidip halledecekmisin , ah ahhhhhh 38 34 Yanıtla
  • 315701:
    Kapalı alanda bağıra bağıra telefon ile konuşanlardan bende rahatsız oluyorum. uyarmış adamı kesin ters laf etmiştir. kimsenin kimseye tahammülü yok bu devirde. 36 22 Yanıtla
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