Çamlıbel'de Yangın Korkuttu - Son Dakika
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Çamlıbel'de Yangın Korkuttu

Çamlıbel\'de Yangın Korkuttu
28.06.2026 13:04
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Edremit Çamlıbel Mahallesi'nde çıkan ot yangını, iki dekarlık alanı etkiledi. Yangın kontrol altına alındı.

Edremit ilçesinde, turistik Çamlıbel Mahallesinde çıkan ot yangını korkuya neden oldu. Yangına orman ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangında iki dekarlık alanın zarar gördüğü açıklandı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit Çamlıbel Mahallesi Dilek Tepesi mevkiinde ot yangını çıktı. İhbar üzerine Çamlıbel'e giden Orman ve itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangında, 565/121 ile 565/123 ada parselde bulunan kuru otlar yanarken, toplamda tahmini iki dönüm otlak alanın yandığı kaydedildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Edremit, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çamlıbel'de Yangın Korkuttu - Son Dakika

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