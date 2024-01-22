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Çamlıbel Geçidi'nde Yoğun Kar Yağışı Sürücülere Zor Anlar Yaşattı - Son Dakika
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Çamlıbel Geçidi'nde Yoğun Kar Yağışı Sürücülere Zor Anlar Yaşattı

Tokat ile Sivas'ı bir birine bağlayan Çamlıbel Geçidi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı ve özellikle ağır tonajlı araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Karayolları ekipleri ise temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Çamlıbel Geçidi\'nde Yoğun Kar Yağışı Sürücülere Zor Anlar Yaşattı
22.01.2024 - 00:21,
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Tokat ile Sivas'ı bir birine bağlayan Çamlıbel Geçidi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Tokat'ta öğle saatlerinde etkili olan yağmur akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Tokat ile Sivas'ı bir birine bağlayan bin 650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde yoğun kar yağışı etkili oldu. Kar yağışına hazırlıksız yakalan sürücüler zor anlar yaşadı. Özellikle ağır tonajlı araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Kimi ağır tonajlı araçların sürücüleri yolda kaldı. Ağır tonajlı araçların geçişleri kontrollü şekilde sağlanıyor. Karayolları ekiplerinin temizleme çalışmaları sürüyor. - TOKAT

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Çamlıbel Geçidi'nde Yoğun Kar Yağışı Sürücülere Zor Anlar Yaşattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çamlıbel Geçidi'nde Yoğun Kar Yağışı Sürücülere Zor Anlar Yaşattı - Son Dakika
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